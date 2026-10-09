Pdte. Kast decreta Estado de Catástrofe en Las Condes tras aluvión en San Carlos de Apoquindo

El mandatario decretó la medida para Las Condes tras el aluvión registrado en San Carlos de Apoquindo, que dejó seis personas lesionadas. Revisa qué implica el Estado de Catástrofe y qué facultades permite adoptar a la autoridad.

El presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe para la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, tras las intensas lluvias y el posterior aluvión registrado este jueves en la capital.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de X del mandatario, donde señaló que la medida se adoptó “como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el ministro Alvarado y con la participación de los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia”.

El sector más afectado por el aluvión fue San Carlos de Apoquindo. De acuerdo con lo informado por las autoridades durante el balance de Senapred, la emergencia se habría originado por el desborde de la quebrada Honda y dejó un total de seis personas lesionadas.





¿Cuándo se declara el Estado de Catástrofe?

El Estado de Catástrofe puede ser decretado por el Presidente de la República en caso de calamidad pública y puede aplicarse a todo el territorio nacional o a una zona determinada.

Una vez decretado, el área afectada queda bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente de la República, quien asume la dirección y supervigilancia de la zona con las atribuciones y deberes establecidos por la ley.

¿Qué medidas se pueden adoptar durante un Estado de Catástrofe?