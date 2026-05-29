Paula Labra renuncia a jefatura en el Ministerio de Desarrollo Social a dos meses de asumir

La exparlamentaria asumió el cargo el 11 de marzo pasado con la instalación del gobierno de José Antonio Kast y según su entorno, su salida “es por motivos estrictamente personal”.

Paula Labra presentó su renuncia a la jefatura de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), a solo dos meses de asumir en el cargo.

La exdiputada independiente, de la bancada de Renovación Nacional, dejó el cargo el pasado martes en el ministerio liderado por María Jesús Wulf.

Tanto desde el entorno de la exparlamentaria como desde el propio ministerio indicaron que la decisión obedece a motivos personales y a una nueva oportunidad profesional fuera del Ejecutivo, según informó La Tercera.





“Es por motivos estrictamente personales”, aseguraron sus cercanos, de acuerdo al citado medio.

Paula Labra se sumó al Mideso el 11 de marzo pasado, junto con el inicio del gobierno del presidentete José Antonio Kast.

Previo a su llegada a Mideso, la exparlamentaria asumió como Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, durante la pandemia.

Posteriomente presentó su renuncia para competir como candidata a diputada por el Maule Sur.

Tras su periodo como diputada y hasta la actualidad según su perfil de LinkedIn, Labra se desempeña como directora de la International Women’s Democracy Union (IWDU), organización dedicada a fomentar la participación política de las mujeres a nivel internacional.