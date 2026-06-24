Padre de niño asesinado en San Bernardo se enteró en vivo que Fiscalía lo ayudará a traer a su familia desde Argentina

La familia decidió retrasar el funeral para esperar a todos los cercanos y que estén reunidos en la despedida del menor.

Ya son cuatro los detenidos por el crimen del niño de 12 años en la comuna de San Bernardo luego que su padre y tía fueran víctimas de una encerrona.

Los detenidos, dos menores de edad, serán formalizados durante las próximas horas tras cometer una serie de delitos antes del crimen.

Durante esta mañana, el padre del menor, de origen argentino y nacionalizado chileno, conversó por primera vez con los medios de comunicación, donde pidió ayuda.





Ahí, afirmó que su hermano e hijos están en la ciudad de Mendoza esperando cruzar hacia Chile tras realizar vía terrestre un viaje desde Sierra Grande, provincia de Río Negro.

En ese momento, Fabio, se enteró en vivo y tras la información dada por el periodista Gino Costa, del programa Contigo En La Mañana, que Fiscalía anunció que financiará ese traslado.

Cabe señalar que la familia decidió retrasar el funeral para esperar a todos los cercanos y que estén reunidos la mayor cantidad de seres queridos en la despedida del menor.

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