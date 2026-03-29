“Bofetada a la memoria”: Oposición rechaza anuncio de Poduje de suspender expropiación de Colonia Dignidad

El ex ministro de Jusiticia del presidente Boric, Jaime Gajardo, criticó el anuncio del actual titular de Vivienda y lo tildó de “incomprensible”. A su vez, la bancada del Frente Amplio llamó a no aplicar la medida.

La bancada del Frente Amplio rechazó el anuncio del gobierno de revertir el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, un ex asentamiento de colonos alemanes que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y asesinato en Dictadura.

A través de un documento firmado por las diputadas y diputados de la colectividad, hicieron un llamado a no aplicar la medida anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, pues el proyecto busca convertirlo en un sitio de memoria.

La legisladora Lorena Frias calificó la suspensión como “un intento por negar la historia y la memoria de lo que se sufrió en este país”.

“Negando quizá una de las obligaciones más importantes que tiene un Estado cuando atraviesa este tipo de situaciones, como la dictadura, que es generar todas las herramientas que permitan que nunca más en Chile esto se produzca“, continuó.





Por su parte, la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Carolina Tello, enfatizó que “las atrocidades que ocurrieron en la ex Colonia Dignidad forman parte de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país“.

“No es un trámite administrativo, es una señal política que minimiza lo ocurrido y que golpea directamente a la memoria de las víctimas y de todo nuestro país. Cuando el gobierno plantea que gobernar es priorizar, aquí queda claro el criterio“.

Ex ministro de Justicia: “Es una bofetada a las víctimas”

Quien también se pronunció fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la administración del otrora presidente Boric, Jaime Gajardo, quien tildó la acción como “una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“En la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas”, expresó en su cuenta de X.





“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta“, manifestó el ex secretario de Estado.

Tras conocerse diversas reacciones, el propio ministro Poduje se refirió a la medida anunciada: “Minvu no tiene atribuciones para expropiar con ese fin”, señaló.

“No sabemos por qué el gobierno anterior comprometió algo para lo que no tenía atribuciones y que le fue advertido por el propio Serviu del Maule”, advirtió en la misma red social.