Ministro Poduje suspenderá expropiación de Colonia Dignidad: “Cero ideología, es criterio de prioridad”

El titular de Vivienda aseguró que la medida responde a las “deudas de arrastre” en el presupuesto y a la petición del ministro Quiroz de hacer recortes. El proyecto lo calificó de “faraónico”.

A días de haber anunciado la suspensión del proyecto de ciclovía Nueva Alameda, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ahora dio a conocer que su cartera tampoco continuará la expropiación de Colonia Dignidad.

Se trata de un proyecto emblemático del expresidente Gabriel Boric, presentado en la Cuenta Pública 2024 y parte del Plan Nacional de Búsqueda, que contempla la expropiación de seis áreas que en conjunto suman 117,27 hectáreas.

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado argumentó que el presupuesto para este año del Minvu está comprometido en un 97% por causa de deudas de arrastre. Por tal motivo debió suspender proyectos que, a su juicio, son “medio faraónicos”.

Para enfrentar el escenario, dijo estar “justamente eliminando estos proyectos que de alguna forma no son prioritarios y otros que están en cartera que estamos revisando”.





“Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan”, argumentó.

En esa línea, descartó que se trate de un “tema ideológico”, sino que responde a “puro criterio de prioridad social”. “Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo”, remató.

Los ajustes del ministro Poduje

En cuanto a la ciclovía, Poduje señaló que también obedece a la instrucción del ministro Quiroz de hacer recortes. “Entonces, claro, tenemos que lidiar con eso”, aclaró.

“No voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego”, sostuvo.

Según dijo, el presupuesto “también incluye proyectos que son una locura, por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale $ 22 mil millones”.

“Hemos hecho una serie de ajustes, cosas que no vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales“, zanjó.