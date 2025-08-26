 Operativo en Conchalí dejó seis detenido: Encontraron drogas, armas y municiones - Chilevisión
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante "ceremonia ancestral" Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví "Estoy roto por dentro": Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
26/08/2025 10:09

Operativo en Conchalí dejó seis detenido: Encontraron drogas, armas y municiones

Personal del GOPE y de la SIP lideraron la operación en cuatro domicilios en el marco de una investigación por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este martes personal de Carabineros llevó a cabo un operativo en la comuna de Conchalí, región Metropolitana. 

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación policial por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas

El trabajo liderado GOPE y de la SIP se llevó a cabo en el sector de las calles Zapadores y 12 de mayo, revisando cuatro domicilios. 

Tras el operativo personal de Carabineros logró encontrar droga, armas y municiones al interior de las casas que fueron registradas. 

Seis detenidos tras operativo

Luego del procedimiento se procedió con la detención de seis sujetos de nacionalidad chilena, sumado a drogas, armas de fuego, municiones y un chaleco antibalas. 

“Se logró la orden de entrada y registro a cuatro domicilios en la comuna de Conchalí, en los cuales se obtuvieron resultados bastante positivos, en el sentido de la detención de seis sujetos con amplio prontuario policial”, declaró el capitán Sebastián Ibaceta en Radio ADN. 

