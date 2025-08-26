Operativo en Conchalí dejó seis detenido: Encontraron drogas, armas y municiones - Chilevisión

Personal del GOPE y de la SIP lideraron la operación en cuatro domicilios en el marco de una investigación por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La mañana de este martes personal de Carabineros llevó a cabo un operativo en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación policial por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

El trabajo liderado GOPE y de la SIP se llevó a cabo en el sector de las calles Zapadores y 12 de mayo, revisando cuatro domicilios.

Tras el operativo personal de Carabineros logró encontrar droga, armas y municiones al interior de las casas que fueron registradas.

Seis detenidos tras operativo

Luego del procedimiento se procedió con la detención de seis sujetos de nacionalidad chilena, sumado a drogas, armas de fuego, municiones y un chaleco antibalas.

“Se logró la orden de entrada y registro a cuatro domicilios en la comuna de Conchalí, en los cuales se obtuvieron resultados bastante positivos, en el sentido de la detención de seis sujetos con amplio prontuario policial”, declaró el capitán Sebastián Ibaceta en Radio ADN.