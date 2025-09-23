 Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada - Chilevisión
Minuto a minuto
Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” Ataque sexual en campamento en la Antártica: Condenan a biólogo por delito de violación a científica francesa Rodrigo Goldberg se suma a comando de Jeannette Jara como encargado deportivo Presidente Boric confirma candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/09/2025 17:45

Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que la mujer de 48 años fue encontrada en una quebrada, sector de difícil acceso. 

En la tarde de este martes fue encontrada con vida Ingrid Peña, mujer que estaba desaparecida desde el 18 de septiembre en Valparaíso.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que la mujer de 48 años fue encontrada en una quebrada, sector de difícil acceso. 

"La geografía del lugar es bien compleja, hay muchas quebradas, muchos arbustos y en ese sentido fue que la señora estaba en una ladera de una quebrada, bajo un arbusto. Estaba deshidratada, y en ese momento se le dieron los primeros auxilios médicos", manifestó el subprefecto. 

Tras esto, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren debido a su deteriorado estado de salud. "En mi experiencia, no recuerdo que a alguien lo hayamos hallado con vida después de 5 días. No obstante, siempre hay una excepción a la regla, y en este caso estamos felices como institución", agregó Gallardo. 

Por último, el subprefecto explicó que este hallazgo con vida puede fundamentarse en que, quizás, la mujer pudo haberse alimentado "de la vegetación o algún otro elemento que haya hallado en el lugar".  

¿Cómo se extravió la mujer en plena Fiestas Patrias?

El pasado jueves 18 de septiembre y en plena celebración de Fiestas Patrias, se conoció que una vecina de Viña del Mar había desaparecido en el sector de Rodelillo.

Según relató su familia, la mujer, quien padece de epilepsia, salió del domicilio para comprar cigarros y nunca regresó. De hecho, su hermana confirmó que Ingrid no tomó su medicación ese día, lo que habría provocado su desorientación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025