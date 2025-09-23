Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada - Chilevisión

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que la mujer de 48 años fue encontrada en una quebrada, sector de difícil acceso.

En la tarde de este martes fue encontrada con vida Ingrid Peña, mujer que estaba desaparecida desde el 18 de septiembre en Valparaíso.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que la mujer de 48 años fue encontrada en una quebrada, sector de difícil acceso.

"La geografía del lugar es bien compleja, hay muchas quebradas, muchos arbustos y en ese sentido fue que la señora estaba en una ladera de una quebrada, bajo un arbusto. Estaba deshidratada, y en ese momento se le dieron los primeros auxilios médicos", manifestó el subprefecto.

Tras esto, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren debido a su deteriorado estado de salud. "En mi experiencia, no recuerdo que a alguien lo hayamos hallado con vida después de 5 días. No obstante, siempre hay una excepción a la regla, y en este caso estamos felices como institución", agregó Gallardo.

Por último, el subprefecto explicó que este hallazgo con vida puede fundamentarse en que, quizás, la mujer pudo haberse alimentado "de la vegetación o algún otro elemento que haya hallado en el lugar".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo se extravió la mujer en plena Fiestas Patrias?

El pasado jueves 18 de septiembre y en plena celebración de Fiestas Patrias, se conoció que una vecina de Viña del Mar había desaparecido en el sector de Rodelillo.

Según relató su familia, la mujer, quien padece de epilepsia, salió del domicilio para comprar cigarros y nunca regresó. De hecho, su hermana confirmó que Ingrid no tomó su medicación ese día, lo que habría provocado su desorientación.