“Obstruido por grasa de locales”: exponen nuevos detalles tras cierre de estación de Metro Departamental por aguas servidas

Además, Carabineros aseguró que la estación de Metro estará operativa nuevamente en un máximo de dos horas, una vez que esté sanitizada.

Este martes, Aguas Andinas se refirió al cierre de la estación de Metro Departamental, perteneciente a la línea 2, por filtración de aguas servidas.

Además, Carabineros aseguró que el servicio volverá a operar con normalidad en un máximo de dos horas, tiempo en el que pueden contener la emergencia y sanitizar el lugar.





¿Qué pasó en la estación de Metro Departamental?

Carabineros conversó con Contigo en Directo y expuso: “Por el momento, la estación está cerrada; el servicio de trenes continúa; solamente la estación Departamental está cerrada por efectos de higiene y salubridad”.

En esa misma línea, agregaron: “Está trabajando Aguas Andinas en estos momentos y se estima un trabajo de una hora y media a dos horas para poder solucionar, desinfectar y todo lo que corresponde a esta emergencia”.

“Se cerró en forma preventiva. Están trabajando para poder extraer las aguas servidas y poder sanitizar el lugar”, detallaron.

Minutos después, el periodista de Chilevisión Carlos Garge comentó que Aguas Andinas envió un mensaje explicando lo sucedido.

“Nos explican que todo esto se trató de un colector obstruido por grasa de locales” , concluyó.

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