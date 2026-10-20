Festival Bamba 2026 llega a Santiago este fin de semana con Marc Anthony, Juanes y Carlos Vives: Todo lo que debes saber

El Parque O’Higgins recibirá este 24 y 25 de octubre la primera edición del festival, que reunirá a más de 20 artistas, entre ellos Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives. Conoce los horarios, accesos, experiencias y recomendaciones para disfrutar del evento.

La música latina se tomará Santiago este fin de semana con la llegada de Festival Bamba 2026, evento que celebrará su primera edición este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins.

Con un cartel encabezado por Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives y Fito Páez, el encuentro reunirá a más de 20 agrupaciones y artistas en dos escenarios principales, además de ofrecer gastronomía, coctelería y distintos espacios para disfrutar durante ambas jornadas.

A pocos días de su realización, la organización dio a conocer los detalles que deben considerar los asistentes, desde los horarios de apertura y accesos hasta el funcionamiento del Metro y los elementos permitidos dentro del recinto.

¿Qué artistas estarán en Festival Bamba 2026?

La primera edición del festival contará con reconocidos exponentes de la música latinoamericana, entre ellos Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives y Fito Páez , quienes forman parte de los principales atractivos del encuentro.

A ellos se suman Jovanotti, Orishas, Ráfaga, Bomba Estéreo, iLe, Coti, Los Pericos, Elena Rose y Conociendo Rusia , entre otros nombres internacionales.

La música chilena también tendrá un espacio destacado con las presentaciones de Los Vásquez, Amigo de Artistas y Catalina y Las Bordonas de Oro.

Los espectáculos se desarrollarán en dos escenarios principales instalados en el Parque O’Higgins, en una propuesta que busca combinar los conciertos con distintas experiencias para el público.

¿A qué hora comienza Festival Bamba y cómo llegar al Parque O’Higgins?

Las puertas del recinto abrirán a las 12:00 horas tanto el sábado 24 como el domingo 25 de octubre, mientras que el estacionamiento del sector La Terraza comenzará a funcionar desde las 11:00 horas.

El ingreso peatonal al festival se realizará por Avenida Matta, mientras que el acceso y salida vehicular del sector La Terraza estará habilitado por Avenida Viel.

Para facilitar el regreso del público, la organización anunció una extensión horaria del Metro de Santiago hasta la 01:00 de la madrugada.

Durante ese horario especial, las estaciones habilitadas para ingresar serán Parque O’Higgins y Toesca, ambas correspondientes a Línea 2.

En tanto, los pasajeros podrán salir por las estaciones Franklin y Los Héroes, de Línea 2, además de Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones y Escuela Militar, de Línea 1.

Quienes prefieran trasladarse en vehículo podrán adquirir estacionamientos ubicados en Club Hípico a través de Ticketmaster.





Gastronomía, coctelería y zonas de descanso: Así será la experiencia Bamba

Además de los conciertos, el festival ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en distintos países de Latinoamérica, con preparaciones típicas de Chile, Perú, México, Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela.

Los asistentes podrán encontrar desde tacos, empanadas y choripanes hasta tequeños, hamburguesas y otras alternativas distribuidas en distintos sectores del parque.

Uno de los espacios principales será La Cantina, un punto de encuentro que contará con una oferta de cervezas y coctelería latina.

También estará disponible El Comedor por Lipton Ice Tea, un sector con sombra, mesas y mobiliario para descansar y disfrutar de la oferta culinaria, además de una Zona Picnic habilitada bajo los árboles.

Por su parte, los sectores Club Bamba por LATAM Airlines y La Terraza por Cenco Malls ofrecerán servicios diferenciados y propuestas gastronómicas especiales.

La organización informó que todos los tipos de entrada permitirán disfrutar de la coctelería en las zonas habilitadas del parque y frente a los escenarios, sin necesidad de abandonar los conciertos.

Para comprar bebidas alcohólicas será obligatorio contar con una pulsera de identificación para mayores de 18 años, que se entregará previa presentación de la cédula de identidad o pasaporte físico y vigente. No se aceptarán fotografías digitales ni fotocopias.

¿Qué objetos se pueden llevar a Festival Bamba 2026?

La producción también dio a conocer las normas de seguridad y los elementos autorizados para ingresar al Parque O’Higgins.

Entre los objetos permitidos se encuentran:

Bolsos, carteras, bananos y mochilas de hasta 15 litros.

Botellas plásticas de hasta 500 ml, vacías o selladas de origen, y botellas reutilizables vacías.

Mantas, cojines y sillas plegables que cumplan con las dimensiones establecidas por la organización.

Cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh.

Bloqueador solar y cosméticos en crema o gel de hasta 100 ml.

Paraguas pequeños y plegables.

Cámaras no profesionales con lentes menores a 10 centímetros.

En cambio, estará prohibido ingresar cámaras profesionales DSLR, drones, GoPro, trípodes, selfie sticks y botellas de vidrio o metal, entre otros artículos restringidos.

El recinto contará con puntos gratuitos de hidratación y todos los bolsos serán inspeccionados por personal de seguridad.

Para quienes necesiten ingresar medicamentos, se permitirá portar la dosis diaria acompañada de una receta médica física e identificación. Los casos que requieran alimentación especial por motivos de salud deberán acreditarse con la documentación correspondiente.

Entradas y recomendaciones para asistir

Las entradas para Festival Bamba 2026 están disponibles a través de Ticketmaster, plataforma que también contará con personal de atención y boletería presencial en el acceso de Avenida Matta durante ambas jornadas.

La organización recomienda revisar previamente la fecha del e-ticket y tenerlo disponible en el teléfono para facilitar el ingreso.

El festival también dispondrá de accesos preferentes, rutas interiores adaptadas y espacios reservados para personas con movilidad reducida, además de personal de asistencia en terreno.

Para consultas sobre accesibilidad, los asistentes pueden escribir a accesibilidad@lotuspro.cl.

La información sobre el evento y sus experiencias se encuentra disponible en el sitio oficial de Festival Bamba.