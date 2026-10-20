Enel anuncia corte de luz para 10 comunas de Santiago durante las próximas horas
Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.
Enel informó que 10 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.
La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Renca, Conchalí, Recoleta, Pudahuel, Santiago, Cerrillos, La Florida, Macul, San Joaquín y La Reina con horarios que podrían extenderse por hasta 6 horas.
Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.
Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago
- Renca: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Macul: Desde las 09:30 hasta las 16:00 horas.
- San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- La Reina: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.