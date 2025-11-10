Nutricionista de 27 años: ¿Quién era la joven que estaba desaparecida y fue encontrada muerta en Chillán? - Chilevisión

De acuerdo a los primeros antecedentes que lleva adelante la PDI, no habría intervención de terceros en el deceso de la joven nutricionista.

Sin vida fue encontrada Carolina Ancán Molina, joven de 27 años que estaba desaparecida desde el pasado viernes cuando su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia.

"El cuerpo de la mujer fue encontrado al interior de un servicio de alojamiento, en Chillán Viejo, hasta donde llegó ayer en la mañana", se indicó desde la Fiscalía.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI acudió al lugar a realizar las diligencias investigativas correspondientes.

¿Quién era Carolina Ancán Molina?

Carolina Ancán Molina, tenía 27 años y era nutricionista, profesión que amaba, así lo demostraba en sus redes sociales.

"Soy licenciada en Nutrición y Dietética. Gracias a todos quienes me apoyaron en el arduo proceso, estoy muy feliz. Amo mi carrera, y voy a darlo todo por mí y mis pacientes lindos jeje", escribió en enero de 2021, donde dos años después obtuvo un diplomado en nutrición deportiva.