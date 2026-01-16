 Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país “Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 10:49

Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país

Este viernes se registró un nuevo temblor que afectó a la región de Antofagasta. Hasta el momento se han informado al menos cinco sismos en la zona norte.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se registró un nuevo sismo de una magnitud de 3.8 en la zona norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a 94 kilómetros al este de San Pedro de Atacama y se produjo a las 10:03 horas.

Pero este no ha sido el único sismo registrado durante esta jornada. La zona norte ha experimentado una serie de temblores de diversas intensidades.

Al norte de Tocopilla se alertó un movimiento de magnitud 3.4 a las 8:52 de la mañana de este viernes.

Más temprano, a las 4:34 horas de esta misma jornada, se registró una sacudida de tierra de 4.5 al oeste de Tacna.

A las 01:49 de la madrugada, un sismo de magnitud 4.4 impactó al sureste de Socaire en la región de Antofagasta.

Durante la noche de este jueves, a las 23:13, un temblor de magnitud 5.1 sorprendió al suroriente de Pisagua.

De esta manera, en las últimas 12 horas se han registrado al menos cinco temblores que han sido informados por el Centro Sismológico Nacional.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Era conductor de app, lo asaltaron y él los mató a balazos: Tenía un arma y era exuniformado

La víctima, que estaba trabajando como conductor de una aplicación, usó su arma debidamente inscrita tras sufrir el intento de robo al llegar a un domicilio solicitado por los asaltantes.

16/01/2026

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa con tu RUT. Revisa aquí cómo puedes hacerlo.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

“Se rompió el pacto de silencio”: La petición de nieta de María Ercira tras vuelco en caso Julia Chuñil

Tras conocer las nuevas revelaciones del caso, Carla Hernández, familiar de la adulta mayor desaparecida en Limache, acudió a sus redes sociales para realizar un especial llamado.

16/01/2026