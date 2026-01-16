Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país - Chilevisión

Este viernes se registró un nuevo temblor que afectó a la región de Antofagasta. Hasta el momento se han informado al menos cinco sismos en la zona norte.

Este viernes se registró un nuevo sismo de una magnitud de 3.8 en la zona norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a 94 kilómetros al este de San Pedro de Atacama y se produjo a las 10:03 horas.

Hora Local: 2026/01/16 10:03:59, mag: 3.8, Lat: -22.81, Lon: -67.29, Prof: 252.9, Loc : 94.18 km al E de San Pedro de Atacama — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 16, 2026

Pero este no ha sido el único sismo registrado durante esta jornada. La zona norte ha experimentado una serie de temblores de diversas intensidades.

Al norte de Tocopilla se alertó un movimiento de magnitud 3.4 a las 8:52 de la mañana de este viernes.

Hora Local: 2026/01/16 08:52:52, mag: 3.2, Lat: -21.63, Lon: -70.23, Prof: 29.5, Loc : 51.88 km al N de Tocopilla — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 16, 2026

Más temprano, a las 4:34 horas de esta misma jornada, se registró una sacudida de tierra de 4.5 al oeste de Tacna.

Hora Local: 2026/01/16 04:34:41, mag: 4.5, Lat: -17.91, Lon: -70.59, Prof: 108.2, Loc : 38.57 km al O de Tacna — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 16, 2026

A las 01:49 de la madrugada, un sismo de magnitud 4.4 impactó al sureste de Socaire en la región de Antofagasta.

Hora Local: 2026/01/16 01:49:16, mag: 4.4, Lat: -24.1, Lon: -67.6, Prof: 253.2, Loc : 63.66 km al SE de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 16, 2026

Durante la noche de este jueves, a las 23:13, un temblor de magnitud 5.1 sorprendió al suroriente de Pisagua.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/01/15 23:13:23, mag: 5.1, Lat: -19.9, Lon: -70.37, Prof: 72.0, Loc: 37.38 km al SO de Pisagua — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 16, 2026

De esta manera, en las últimas 12 horas se han registrado al menos cinco temblores que han sido informados por el Centro Sismológico Nacional.