No + TAG confirma fin de movilizaciones y acusa “represión” del Gobierno

El vocero de la organización, André Alarcón, señaló que decidieron frenar el paro para proteger la integridad de los camioneros, luego de haber recibido amenazas de ser detenidos por personal policial.

La tarde de este viernes el movimiento No + TAG anunció que finalizarán el paro luego de tres días de intensas movilizaciones.

Según informó Radio Biobío, la decisión fue comunicada por su vocero, André Alarcón, quien acusó que detuvieron las protestas por motivos de seguridad, luego de haber recibido amenazas de ser detenidos por Carabineros.

Esto, con el objetivo de “resguardar la integridad de todas las personas que nos estaban apoyando acá en los diferentes puntos de paralización“, declaró.

Fue el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien horas antes había advertido que “el derecho a manifestarse no puede implicar trastornos para el resto de la población o impedir el libre tránsito. Es por eso que Carabineros está actuando, para hacer cumplir la ley de tránsito e impedir desórdenes afectando al resto de la población”.





Fin al paro de No + TAG

“Estuvimos hasta el final con las ‘botas puestas’ representando a toda la ciudadanía. Lamentable que el Gobierno haya actuado de esta manera, con represión“, añadió el vocero.

En esa línea, sumó: “Siento que no es la manera, siento que la manera es buscar soluciones para la ciudadanía porque a ellos no les afecta y ojalá que algún día puedan ver la realidad que existe en el país“.

El retiro del movimiento No + TAG se da luego de una mañana en la que, paulatinamente, los grupos de camioneros independientes han ido despejando las carreteras, entre ellos los que mantenían bloqueada la Ruta 68.