“No se ajustan a la realidad”: Exministro Muñoz refuta a De Grange por “Ley de Uber”

Muñoz aseguró que de Grange realizó “varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad” en una reciente entrevista.

Este domingo, el exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, respondió al actual titular de la cartera, Louis de Grange, tras una entrevista en la que abordó la llamada Ley Uber.

A través de una carta al director enviada a La Tercera, Muñoz aseguró que, en dicha conversación con el mismo medio, de Grange realizó “varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad”.

Exministro Muñoz responde y hace hincapié en tres afirmaciones de Grange

Sobre la “Ley Uber”, el exministro del gobierno de Gabriel Boric dijo que no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas, hecho que aseguró de Grange.

“La ley -tal como ocurre con los taxis que es el sector que se buscaba equiparar- regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella. Así también, la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente – que pueden alcanzar hasta los 10 años- sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen”, indicó.





Otra de las respuestas llegó por el “amarre” que acusó de Grange. “Hay algunos cargos cuya incorporación es difícil de justificar… Había personas que estaban en el gabinete de mi antecesor -que es de absoluta confianza de la persona- y el último día lo movieron a otra área, en otro cargo“.

Tras estas declaraciones, Muñoz afirmó: “En cuanto a la permanencia de mi gabinete de confianza en el MTT esto tampoco se condice con la realidad; todos presentaron su renuncia con la debida anticipación y hoy están fuera de la institución”.

Otro punto fue la afirmación de De Grange sobre el cumplimiento de la rebaja del 3% del presupuesto ordenado por Hacienda, ya que aseguró que existió una dotación excesiva de personas que se incorporaron en los últimos años al ministerio, donde no todos los cargos se justificaban y había duplicidad de algunos cargos.

“El presupuesto del MTT es cercano a los US$ 2.100 MM. De ellos, solo un 3,5% se explica en personal. Afirmar -tal como lo hace el ministro- que es posible recortar cerca de un 3% del gasto suprimiendo cargos, implicaría dejar al MTT prácticamente sin funcionarios“, afirmó Muñoz.

Por último, el exministro manifestó que “más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras”.