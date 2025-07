“No puedo seguir”: Profesora de Arsmate fue absuelta pero se le prohibió vender contenido erótico - Chilevisión

Yennifer Vásquez está analizando la situación con su abogado y además está evaluando interponer acciones legales por el daño que se le hizo a su imagen.

Yennifer Vásquez, la profesora del Liceo Bicentenario Claudio Arrau de Carahue fue absuelta tras haber sido acusada de enviar contenido erótico desde su cuenta de Arsmate a sus alumnos.

Además habló en extenso sobre las consecuencias que trajo esta denuncia en su vida y reveló que la absolución del caso le prohibe volver a generar contenido en Arsmate.

Profesora de Arsmate fue absuelta

"Salí libre de todo. Al final la denuncia que me habían hecho las apoderadas era toda falsa. No hubo pruebas, no hubo testigos, nada. Era todo mentira", comentó Yennifer a LUN.

En esa misma línea, agregó: "Me notificaron que quedé absuelta de todo, pero que no puedo seguir con la plataforma. Ahí vamos a hablar con el abogado, a ver qué se puede hacer. Esto lo hago en mis tiempos libres, para personas de 18 años, cuando no hago clases. No debería ser problema".

Sin embargo, Vásquez también admitió que ha pensado en pausar su carrera como docente y dedicarse a la venta de contenido erótico.

Por otro lado, Yennifer reveló que su madre atravesó problemas de salud a raíz de la polémica denuncia: "Ella vio muchos comentarios en Facebook, entonces como que se jodió la cabeza. Le dio un pre ACV. Cayó en urgencias con todo el mal rato que pasé".

Es por ello que está evaluando tomar acciones legales: "Quiero iniciar una contrademanda por todo, por los daños, por los perjuicios, por la divulgación. Una apoderada envió estos videos al servicio local de educación. Fue muy grande toda la exposición (...) Estoy súper feliz, pero también quiero tomar medidas, porque esto no puede quedar así. Dañaron mi imagen como profesora".

Daniel del Castillo Ortiz, abogado de Vásquez, explicó que "no es una atribución de ellos meterse en la vida privada de una persona, menos de una funcionaria. Aquí lo único que ellos tenían que esclarecer es si había filtraciones de material pornográfico a los alumnos. Esos eran los cargos que le imputaron a ella. Nada más".

Finalmente, Vásquez concluyó: "Mantengo la esperanza de que volveré en algún un momento".