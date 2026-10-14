Murió mujer con cáncer terminal y que habría sufrido abuso sexual en Hospital de Puerto Montt

La mujer oriunda de Calbuco, padecía un daño hepático crónico y llevaba cerca de cinco meses en la etapa final de su enfermedad, donde habría sido víctima del abuso por parte de otro paciente.

Este miércoles, el Hospital de Puerto Montt confirmó el fallecimiento de una mujer con cáncer terminal, quien habría sufrido un abuso sexual en el recinto ubicado en calle Seminario de aquella ciudad.

La mujer de unos 50 años, y oriunda de Calbuco, padecía un daño hepático crónico y llevaba cerca de cinco meses en la etapa final de su enfermedad.

De acuerdo a los primeros antecedentes que se conocieron, la mujer presentaba un estado de desorientación debido a su estado y fue víctima de abuso por parte de otro paciente, situación que fue alertada por un médico.

Finalmente, el hombre de 80 años y que utiliza silla de ruedas, fue detenido y espera por su formalización mientras se reunen antecedentes médicos.





Comunicado Hospital Puerto Montt

Mediante un comunicado, el Hospital de Puerto Montt lamentó la muerte. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

“En relación con los hechos denunciados en las dependencias del antiguo hospital de Seminario, que continúan en funcionamiento como parte de nuestro establecimiento, informamos lo siguiente: La paciente falleció durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre por causas asociadas a su enfermedad, según los antecedentes clínicos informados”, se indicó.

Por último, se agregó: “Los hechos denunciados se encuentran en conocimiento de la Fiscalía, a la que corresponde esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades”.