Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana - Chilevisión

22/01/2026 11:31

Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana

En menos de un mes, con dos productos distintos se ha tomado esta medida preventiva por presencia de sustancia que genera problemas digestivos.

Publicado por CHV Noticias

La empresa francesa Lactalis anunció el retiro preventivo de algunos lotes de leche infantil en 18 países, entre ellos Chile. Según informaron, los productos afectados podrían presentar una sustancia bacteriana relacionada a trastornos gastrointestinales

La realización de éxamenes sobre productos reconstituidos detectó la presencia de cereulida. Tras una alerta emitida por la asociación profesional francesa para la nutrición infantil, la compañía decidió retirar varios lotes del mercado por precaución.

¿Cuáles son los lotes de leche retirados?

El Ministerio de Salud informó alerta alimentaria de productos marca Alula, por lo que llamó a NO consumir los siguientes productos:

Alula Gold 1 Premium 200g

  • N° de lote: 8000003178
  • Fecha de vencimiento: 26 de noviembre de 2026

Alula Gold 1 Premium 400g

  • N° de lote: 8000003358
  • Fecha de vencimiento: 11 de marzo de 2027

Alula Gold 1 Premium 900g 

  • N° de lote: 8000003378 y 8000003379
  • Fechas de vencimiento: 7 de marzo de 2027

Alula Gold 2 Premium 200g

  • N° de lote: 8000003236
  • Fecha de vencimiento: 28 de noviembre de 2026

Alula Gold 2 Premium 900g

  • N° de lote: 8000003236
  • Fecha de vencimiento: 5 de diciembre de 2026

Alula Gold 3 Premium 900g

  • N° de lote: 8000003308, 8000003347, 8000003348, 8000003350
  • Fechas de vencimiento: 17 de febrero de 2027, 3 de marzo de 2027, 4 de marzo de 2027, 5 de marzo de 2027

Alula Gold Premium Comfort 200g

  • N° de lote: 8000003224 y 8000003359
  • Fechas de vencimiento: 19 de noviembre de 2026 y 12 de marzo de 2027

Alula Gold Premium Comfort 900g

  • N° de lote: 8000003246, 8000003385, 8000003386
  • Fechas de vencimiento: 2 de diciembre de 2026, 17 de marzo de 2027, 18 de marzo de 2027

A comienzos de este mes, Nestlé también informó el retiro de lotes de leches infantiles por la misma bacteria.

Caso Nestlé

Nestlé sacó lotes de formula infantil Alfamino del mercado chileno la primera semana de enero, también por la posible presencia de una sustancia identificada en uno de sus proveedores.

Más de 50 países adoptaron dicha medida preventiva. Sin embargo, al igual que Lactalis, mencionaron que no había ningún caso confirmado de enfermedad vinculado a los productos. 

En un comunicado publicado en su sitio web aseguraron que "todas las demás fórmulas infantiles de Nestlé son seguras para el consumo y no están relacionadas con este retiro". 

Los lotes que indicaron no consumir son:

  • 51040017Y2
  • 51050017Y1
  • 52450017Y2
  • 52460017Y1
  • 52470017Y1
  • 52480017Y1
  • 52510017Y1
  • 52610017Y2
  • 52620017Y1
  • 52650017Y1
  • 52680017Y1
  • 52690017Y1

