Milagrosa salvada de mujeres en Peñalolén: Cruzaban la calle cuando auto huía de una persecución

Una persecución en Peñalolén terminó con un vehículo volcado y un detenido, que antes estuvo cerca de atropellar a dos transeúntes.

Una persecución en Peñalolén terminó con un vehículo volcado y un detenido. El conductor del auto y en su desesperada huida comenzó a pasar semáforos en rojo y estuvo muy cerca de atropellar a dos mujeres que estaban cruzando la calle, quienes se percataron del peligro y se detuvieron a tiempo.