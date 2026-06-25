Del Mundial del ’62 a Dragon Ball: Históricos álbumes de Salo vuelven en inédita exposición gratuita en Santiago

La exhibición, de carácter gratuito, estará disponible hasta el próximo 25 de agosto y busca rescatar el legado de los álbumes que marcaron a generaciones.

Los nostálgicos de los álbumes coleccionables tienen una cita obligada este invierno. La exposición Archivo Digital Salo abrió sus puertas en Patio Bellavista con una muestra que repasa más de seis décadas de historia de una de las editoriales más emblemáticas de Chile.

La exhibición, de carácter gratuito, estará disponible desde este jueves 25 de junio hasta el próximo 25 de agosto y busca rescatar el legado de los álbumes que acompañaron la infancia y juventud de millones de personas.

¿Qué se puede ver en la exposición “Archivo Digital Salo”?

La muestra se encuentra instalada en el anfiteatro de Patio Bellavista, en Santiago, y puede visitarse todos los días entre las 10:00 y las 21:00 horas.

El recorrido fue diseñado como una experiencia inmersiva que combina álbumes originales, reproducciones de portadas históricas, láminas emblemáticas, piezas gráficas de gran formato y espacios audiovisuales.





La exhibición contempla 24 álbumes originales de distintas épocas y más de 60 reproducciones de portadas, ilustraciones y láminas que marcaron generaciones.

Entre las piezas más destacadas figura el álbum del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, considerado el primer álbum coleccionable de una Copa del Mundo editado en Chile.

Además, los visitantes podrán reencontrarse con algunas de las colecciones más recordadas de la editorial, como:

Dragon Ball

Pokémon

Robotech

El Regreso del Jedi

Rambo

MASK

Tom y Jerry

Superman

Disneylandia

El homenaje a “Don Salo”

La exposición también destaca la figura de Salomón “Don Salo” Melnick Mirochnick, fundador de la editorial y creador del primer álbum de figuritas chileno.

Su iniciativa nació en la década de 1960 y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos editoriales más importantes del país. La muestra adquiere un significado especial considerando que en 2026 se conmemorarán los 100 años de su nacimiento.

La exposición marca además el lanzamiento oficial del Archivo Digital Salo, una plataforma creada para preservar y difundir el patrimonio histórico de la marca.

La iniciativa busca transformarse en un espacio de consulta para coleccionistas, investigadores, familias y nuevas generaciones interesadas en conocer parte de la historia editorial chilena.