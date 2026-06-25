Excarabinero condenado por cegar a manifestante del 18-O se entregó con uniforme y entre aplausos

El exuniformado tendrá que cumplir una pena efectiva por apremios ilegítimos calificados, tras causar la pérdida de un ojo durante las manifestaciones del estallido social.

Este jueves se entregó en el en el Centro de Justicia de Santiago el excapitán de Carabineros, Pablo Carvajal, para cumplir con una condena de 7 años.

El hombre fue encontrado culpable en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos calificados, tras causar la pérdida de un ojo a Brandon González durante el contexto de las manifestaciones del estallido social.

Carvajal se entregó vestido con el uniforme institucional y entre aplausos para cumplir la pena, señalando que actuó en cumplimiento del deber que se le encomendó.





“Utilizando las herramientas que me entregó el Estado, me defendí. Lamentablemente, digo lamentablemente, esta persona resultó lesionada. ¿Y por qué lamentable? Porque nosotros los carabineros jamás, jamás tenemos en mente lesionar, dañar“, afirmó en su ingreso al Centro de Justicia.

Carvajal estuvo acompañado de figuras como el diputado y también exuniformado Sebastián Zamora (REP), el diputado Patricio Briones (PDG) y el también exfuncionario de Carabineros Claudio Crespo.

Excarabinero acusó “investigación sesgada”

Pablo Carvajal también se refirió a la indagatoria liderada por la fiscal Ximena Chong con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones y acusó que fue una “investigación sesgada”.

“En un juicio, donde una conducción bastante mal llevada y unos hechos que fueron completamente sacados de perspectiva, resultó que la persona que resulta culpable de todo soy yo”, expresó.

A su modo de ver, la fiscal Chong “logró dar vuelta y convertirme a mí en la persona que realizó un tiro, un tiro no defensivo, sino que con las ganas de dañar”.