Inicia entrega de computadores gratis: Quiénes pueden recibir el beneficio de Becas TIC

La entrega se realizará durante las proximas semanas, gestionada mediante los establecimientos educacionales de los alumnos beneficiados.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició el envío de los 96 mil computadores que beneficiarán a estudiantes por medio de la Beca de Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC).

La entrega contempla una inversión pública de más de 34 mil millones de pesos en equipos que cuentan con procesador N150 de última generación, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a internet.

Además, los computadores cuentan con un sistema de rastreo en caso de robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos de inglés, ciencias, matemáticas e historia.





¿Quiénes reciben los computadores de la Beca TIC?

Los computadores gratuitos que entrega el gobierno mediante la Beca TIC serán entregados a los siguientes grupos:

Estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos.

Alumnos de establecimientos particulares subvencionados priorizando a aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quienes estén bajo el cuidado del Estado y los más vulnerables.

Alumnos que cursan tercer nivel básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).

¿Cuándo se realiza la entrega de los computadores?

El despacho de los equipos a estudiantes a lo largo de Chile inició este jueves y se extenderá durante las próximas semanas hasta cubrir la totalidad de las regiones del país .

La entrega de los computadores se hará mediante los establecimientos educacionales, quienes serán los encargados de informar a sus comunidades escolares las fechas exactas en que cada estudiante recibirá su equipo.