Preocupación en Coronel: Estudiantes sufren intoxicación tras comer alimentos entregados por Junaeb

El Servicio Local de Educación Pública ofició al organismo encargado y la Seremi de Salud anunció un sumario investigativo.

Un grupo de estudiantes del Liceo Comercial Andrés Bello de Coronel sufrió una intoxicación este lunes tras consumir alimentos entregados por Junaeb. En consecuencia, el colegio suspendió sus actividades.

Los jóvenes presentaron molestias estomacales, dolores de cabeza, mareos y vómitos , luego de comer el desayuno entregado en el establecimiento secundario.

Los alumnos afectados fueron derivados a distintos centros asistenciales. Al Hospital San José de Coronel llegaron 14 de ellos.

Según informó Ramón Jara, director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, los estudiantes se encuentran “en estado normal y en observación”.





Investigan intoxicación de estudiantes con alimentos entregados por Junaeb

Tras el incidente, el SLEP además ofició a Junaeb para que investigue lo ocurrido junto a la empresa Alicopsa, encargada del servicio de alimentación en el establecimiento.

“Esperamos que se tomen todas las medidas de investigación y consideración con respecto a esta situación que afectó a nuestros estudiantes”, comentó Jara.

Además, agregó que “hemos dispuesto a nuestro personal, tanto de mantención como de educación, para efectos de evaluar en terreno la situación de nuestro establecimiento“.

La Seremi de Salud del Bío Bío también anunció un sumario por “deficiencias estructurales y falencias en procedimientos estandarizados en la elaboración de alimentos”.

De modo que, recordaron que dicho proceso podría finalizar en “absolución, amonestación o sanciones que van de 0,1 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, así como en otras sanciones, como prohibición de funcionamiento o clausura”.