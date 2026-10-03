Mil Tambores 2026 inicia desde la bahía de Valparaíso en medio de controversia por permisos

Desde el grupo organizador del evento debieron presentar el proyecto bajo el “derecho a reunión” para poder concretar los tres días de pasacalles.

Este viernes comenzó la 27ª versión del Festival Mil Tambores de Valparaíso, el histórico pasacalles cultural que reúne a miles de artistas y que el año pasado convocó a más de 50 mil visitantes.

Sin embargo, la apertura estuvo marcada por la controversia, luego de que este año se rechazara el permiso para realizar el evento masivo y de que Carabineros planteara la imposibilidad de resguardar simultáneamente la actividad y la Maratón de Viña 2026, programada para la misma fecha.

Así fue el inicio de los Mil Tambores de Valparaíso

Desde el Muelle Prat, comparsas a bordo de 10 lanchas transformaron el mar en el escenario principal de la primera jornada de este tradicional recorrido cultural.





Con globos, instrumentos musicales y coloridos trajes típicos latinoamericanos, las comparsas sorprendieron a los primeros visitantes que se sumaron al inicio del evento.

Respecto a la negativa de llevarlo a cabo, para la última jornada del pasacalles se debió presentar la actividad bajo el denominado “derecho a reunión”, pese a esto los vecinos de Pedro Montt mantuvieron su descontento tras no cambiar la ruta del evento.

Hasta el momento la intervención está programada para que inicie en plaza Aníbal Pinto, pasando por el centro de Valparaíso y avenida Pedro Montt, hasta llegar a la Plaza del Pueblo.

Revisa aquí algunos registros: