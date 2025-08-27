 Metro informa cierre de estación de la línea 1 y presenta problemas en el servicio - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 08:36

Metro restablece servicio en línea 1 tras cierre de estación Hernando de Aguirre

La empresa informó que señaló que la medida se debe a "trabajos en la estación", la cual está sin detención de trenes.

Este miércoles, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Hernando de Magallenes, correspondiente a la línea 1.

Según la empresa de transporte, la medida se debe a "trabajos en la estación", por lo que se encuentra sin detención de trenes.

Metro informa normalización del servicio en Línea 1

A través de su cuenta de "X", Metro de Santiago informó a los usuarios que servicio en la Línea 1 fue normalizado tras habilitar la estación Hernando de Magallenes quedando toda la red operativa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025