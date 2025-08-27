Metro informa cierre de estación de la línea 1 y presenta problemas en el servicio - Chilevisión

La empresa informó que señaló que la medida se debe a "trabajos en la estación", la cual está sin detención de trenes.

Este miércoles, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Hernando de Magallenes, correspondiente a la línea 1.

Según la empresa de transporte, la medida se debe a "trabajos en la estación", por lo que se encuentra sin detención de trenes.

Metro informa normalización del servicio en Línea 1

A través de su cuenta de "X", Metro de Santiago informó a los usuarios que servicio en la Línea 1 fue normalizado tras habilitar la estación Hernando de Magallenes quedando toda la red operativa.