Metro informa cierre de estación de la línea 1 y presenta problemas en el servicio - Chilevisión

Este miércoles, Metro de Santiago informó el cierre de la estación Hernando de Magallenes, correspondiente a la línea 1.
Según la empresa de transporte, la medida se debe a "trabajos en la estación", por lo que se encuentra sin detención de trenes.
A través de su cuenta de "X", Metro de Santiago informó a los usuarios que servicio en la Línea 1 fue normalizado tras habilitar la estación Hernando de Magallenes quedando toda la red operativa.
8:30 hrs. Se normaliza el servicio en #L1 Hernando de Magallanes, #TodaLaRed se encuentra operativa ✅ https://t.co/vMdXyvOq5P— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 27, 2025