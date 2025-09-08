 Cierre de cuatro estaciones del Metro de Santiago: Revisa alternativas de ruta, refuerzos en buses Red y justificativo - Chilevisión
Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones
08/09/2025 09:42

Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones

El tren subterráneo comunicó que todo el tramo de Línea 1 se encuentra nuevamente operativo.

Publicado por CHV Noticias

Cerca de las 11:00 horas de este lunes, Metro de Santiago informó la reapertura de cuatro estaciones de la Línea 1 y de la combinación a Línea 3 en Universidad de Chile.

Horas antes, el tren subterráneo había comunicado la suspensión parcial del servicio en la propia U. de Chile, más La Moneda, Santa Lucía y Universidad Católica.

De esa forma, el servicio solo estuvo disponible en los tramos de San Pablo a Los Héroes y entre Baquedano y Los Dominicos.

¿La razón? Según dieron a conocer en sus redes sociales, el motivo es la presencia de una persona en la vía.

Alternativas de ruta

  • Si planeabas ir desde San Pablo #L1 hasta Los Dominicos, toma #L5 hasta Baquedano y allí combina a #L1 para continuar con tu viaje. Revisa acá el mapa:

  • Si viajas desde Hospital El Pino #L2 hasta Los Dominicos, viaja hasta Franklin y combina en #L6. Luego continúa hasta Los Leones y combina a #L1 para continuar tu viaje.
  • Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Plaza de Puente Alto, viaja hasta Los Héroes y combina con #L2. Luego continúa hasta Santa Ana, donde deberás combinar con #L5 hasta Vicente Valdés y, finalmente, volver a combinar con #L4 para continuar con tu viaje:

  • Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Vicente Valdés #L5, viaja hasta Los Héroes y combina con #L2. Luego continúa hasta Santa Ana, donde deberás combinar con #L5 hasta Vicente Valdés. Mira acá el detalle:

Reforzamiento de buses Red

La Red Movilidad también informó el reforzamiento del servicio. 

En la superficie operan buses Apoyo Metro paralelos a L1 en bucle en ese tramo con recorridos 401 y 406.

Por su parte, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano. 

Justificativo

Si necesitas un justificativo, desde Metro de Santiago compartieron el siguiente enlace.

