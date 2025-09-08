Cierre de cuatro estaciones del Metro de Santiago: Revisa alternativas de ruta, refuerzos en buses Red y justificativo - Chilevisión

El tren subterráneo comunicó que todo el tramo de Línea 1 se encuentra nuevamente operativo.
Cerca de las 11:00 horas de este lunes, Metro de Santiago informó la reapertura de cuatro estaciones de la Línea 1 y de la combinación a Línea 3 en Universidad de Chile.
Horas antes, el tren subterráneo había comunicado la suspensión parcial del servicio en la propia U. de Chile, más La Moneda, Santa Lucía y Universidad Católica.
De esa forma, el servicio solo estuvo disponible en los tramos de San Pablo a Los Héroes y entre Baquedano y Los Dominicos.
¿La razón? Según dieron a conocer en sus redes sociales, el motivo es la presencia de una persona en la vía.
10:00 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Para ir desde San Pablo #L1 hacia Los Dominicos, toma #L5 hasta Baquedano y allí combina a #L1 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/faF60zbIKJ— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025
10:12 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Plaza de Puente Alto, viaja hasta Los Héroes y combina con #L2. Luego continúa hasta Santa Ana, donde deberás combinar con #L5 hasta Vicente Valdés y, finalmente, volver a combinar con #L4 para continuar tu… pic.twitter.com/kX5hOLRNUq— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025
10:16 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Vicente Valdés #L5, viaja hasta Los Héroes y combina con #L2. Luego continúa hasta Santa Ana, donde deberás combinar con #L5 hasta Vicente Valdés. pic.twitter.com/mavapOw8Xb— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025
La Red Movilidad también informó el reforzamiento del servicio.
En la superficie operan buses Apoyo Metro paralelos a L1 en bucle en ese tramo con recorridos 401 y 406.
Por su parte, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano.
🔴#PlanificaTuViaje#AlertaMetro #L1 de @metrodesantiago.— Red Movilidad (@Red_Movilidad) September 8, 2025
Suspendida entre Los Héroes y Tobalaba.
🔁🚍En superficie operan buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en #bucle en ese tramo recorridos 401 y 406.
✅Servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano. pic.twitter.com/Z6Li33rTaI
Si necesitas un justificativo, desde Metro de Santiago compartieron el siguiente enlace.
¡Atención! ya está disponible el justificativo por la interrupción de servicio en #L1. Descárgalo aquí 👇https://t.co/sqvucDGNb0— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025