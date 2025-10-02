 Metro celebrará sus 50 años en grande: Revisa cuándo, dónde y quiénes serán parte de la gran fiesta - Chilevisión
02/10/2025 15:14

Metro celebrará sus 50 años en grande: Revisa cuándo, dónde y quiénes serán parte de la gran fiesta

La "Fiesta Metro", así se llama el evento con el que la empresa busca festejar sus 50 años de historia en nuestro país. A continuación te detallamos cuándo, dónde y quiénes son los artistas confirmados.

Metro de Santiago se prepara para celebrar sus 50 años de historia con una celebración que espera tomarse el centro y los cielos de la Región Metropolitana. 

A través de sus redes sociales, la empresa anunció la "Fiesta Metro", un evento que promete ser una jornada llena de actividades, comidas, música y bailes con artistas invitados de primera categoría. 

Panorama familiar del que adultos y niños podrán formar parte y disfrutar en el marco del aniversario número 50 de la institución. 

Metro celebra 50 años de historia: Cuándo y dónde será la "Fiesta Metro"

De acuerdo a lo informado por Metro de Santiago, el evento se desarrollará en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, el próximo domingo 5 de octubre entre las 11:00 y 19:00 horas

El espectáculo es gratis, de libre acceso y no contempla restricción de edad. 

La Fiesta Metro: Actividades y artistas confirmados 

La celebración incluye diversas actividades a lo largo de la jornada, con shows de música en vivo e intervenciones culturales para todo espectador. 

El evento se tomará el cielo de Santiago con la presentación de los Halcones de la Fuerza Aérea (FACH). Asimismo, contará con una demostración de adiestramiento canino por parte de Carabineros

En cuanto a los shows musicales, la organización confirmó la participación de: La Sonora Palacios, Leo Rey, Axé Bahía, Q_are, entre otros. 

  • Primer bloque (desde las 11:00 hrs): Perro Chocolo, presentación de los Halcones de la FACh y un show del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros.

  • Segundo bloque (desde las 15:00 hrs): Axé Bahía, Q-Are, Leo Rey y la Sonora Palacios.

