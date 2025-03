“Una pesadilla”: Habla la denunciante del universitario que huyó de su condena por violación - Chilevisión

Rodrigo Vicente Rivera Sáez es el nombre del universitario que fue condenado a 5 años de cárcel efectiva y que sigue prófugo. "Si yo no cuento mi historia, ¿qué más vamos a hacer que dejarlo pasar?", declaró Amanda.

Amanda tiene 23 años y en julio de 2022, por factores ajenos a su voluntad, su vida -dice- quedó en pausa al ser ultrajada en una fiesta con sus compañeros de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. El delito tiene un condenado: Rodrigo Vicente Rivera Sáez, quien está prófugo de la justicia.

El hombre que cometió la agresión es un estudiante de Ingeniería de dicha casa de estudios. Si bien fue llevado a tribunales por la acusación de violación, declarado culpable y condenado a cárcel, no ingresó a ningún recinto penitenciaro porque escapó.

La denunciante conversó con Reportajes de CHV Noticias y recordó que el encuentro con sus compañeros era el primero tras el cese de las restricciones sanitarias por la pandemia y que, pese a declararse una persona introvertida, lo estaba pasando bien en compañía de su grupo de amigos.

Amanda fue víctima de violación en fiesta universitaria

"Yo entré a uno de los cuartos que estaba oscuro, simplemente quería estar lejos del grupo de amigos porque nos habían entregado una nota de final de semestre que yo había fallado y me metí por accidente al cuarto en donde él (Rodrigo Rivera) estaba", agregó.

Según dijo, al principio mostró preocupación por su estado, sin embargo, fue a los pocos minutos después que "me agarra del pelo, y me pasa a llevar con una fuerza bruta".

"Quedé con varios moretones en mi cuerpo, marcas de mano, me faltaba pelo, me arrancó cachos de pelo. (También quedé con) aretes rotos y rodillas con marcas de patadas", lamentó.

Consultada si había dicho a Rivera que se detuviera, la víctima dijo que "efectivamente, sí, le dije que parara muchas veces y no podía hablar porque él estaba con fuerza intentando callarme".

Acusa impunidad: "Me siento insegura y desprotegida donde sea"

Amanda hoy dice estar "asustada, preocupada y nerviosa". "Todo se me vino abajo otra vez. He tenido que pasar por tantos procesos tan problemáticos para apenas sentir que se está haciendo justicia y que esté libre ahora me llena de miedo", confesó.

Además de sentirse "insegura y desprotegida en donde sea", manifesta tener miedo de "pensar en un mundo donde la gente pueda hacer cosas así de horribles y que la justicia simplemente los deje andar libres por ahí".

"Intenté de todo para poder vivir una vida feliz y ahora todo lo que tengo es dolor, recuerdos horribles. Los últimos años de mi vida han sido una pesadilla que no se acaba y sigue y sigue y sigue y solo quiero que se detenga. Él convirtió mi vida en un infierno", relató.

Sin embargo, aún con las profundas huellas que conserva, transparentó que su motivación para hacer pública su experiencia es que "nadie más lo viva: "Si yo no cuento mi historia, si no comentamos lo que está pasando, ¿que más vamos a hacer que dejarlo pasar?", concluyó.

"En ningún momento he violado ni cometido ningún acto de violencia en contra de Amanda", dijo en su declaración durante el juicio, en la cual negó el delito y alegó total inocencia.

Sus palabras de nada sirvieron, pues fue declarado culpable y sentenciado a cumplir 5 años de cárcel efectiva, dictamen que más tarde fue ratificado por la propia Corte de Apelaciones.

El universitario nunca cumplió la condena porque, hasta el cierre de esta nota, se encuentra prófugo de la justicia: para él nunca fue delito y argumenta que fue un encuentro sexual consentido.

Revisa el reportaje completo a continuación: