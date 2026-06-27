Marcha del Orgullo 2026 en Santiago: Revisa el recorrido y horario de la movilización
El Movilh llamó a marchar “ante la urgente necesidad de alzar la voz frente a las arremetidas nacionales e internacionales que están poniendo en jaque los derechos LGBTIQ+”.
Durante la tarde de este sábado 27 de junio se desarrollará una nueva Marcha del Orgullo 2026 en Santiago.
La movilización, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Fundación Iguales, busca conmemorar el Día del Orgullo y visibilizar demandas relacionadas con los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Entre las principales demandas planteadas por los organizadores figuran: reforma a la Ley Zamudio, Ley de Educación Integral y sanciones contra los discursos de odio.
Además, solicitaron “un compromiso claro, decidido y coherente del Gobierno y del Congreso Nacional con la plena igualdad para todas las personas LGBTIQ+“.
Recorrido y horario de la Marcha del Orgullo 2026
De acuerdo con lo difundido por ambas organizaciones en redes sociales, el punto de encuentro será la Plaza Baquedano, a partir de las 14:00 horas.
Desde allí, los asistentes recorrerán la Alameda en dirección hacia el poniente, pasando por el palacio de La Moneda.
Debido a la realización de la marcha se espera la implementación de desvíos de tránsito que podrían afectar recorridos del transporte público de manera temporal.
Desvíos por Marcha del Orgullo 2026
De acuerdo a información entregada por Carabineros, para resguardar el tránsito vehicular y el desarrollo de la movilización, las siguientes calles tendrían desvíos.
- Por el norte: Bellavista.
- Por el sur: Av. Matta
- Por el oriente: Providencia con Eliodoro Yáñez.
- Por el poniente: Alameda con España.
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