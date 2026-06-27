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Marcha del Orgullo 2026 en Santiago: Revisa el recorrido y horario de la movilización

El Movilh llamó a marchar “ante la urgente necesidad de alzar la voz frente a las arremetidas nacionales e internacionales que están poniendo en jaque los derechos LGBTIQ+”.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Durante la tarde de este sábado 27 de junio se desarrollará una nueva Marcha del Orgullo 2026 en Santiago.

La movilización, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Fundación Iguales, busca conmemorar el Día del Orgullo y visibilizar demandas relacionadas con los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Entre las principales demandas planteadas por los organizadores figuran: reforma a la Ley Zamudio, Ley de Educación Integral y sanciones contra los discursos de odio.

Además, solicitaron “un compromiso claro, decidido y coherente del Gobierno y del Congreso Nacional con la plena igualdad para todas las personas LGBTIQ+“.

Recorrido y horario de la Marcha del Orgullo 2026

De acuerdo con lo difundido por ambas organizaciones en redes sociales, el punto de encuentro será la Plaza Baquedano, a partir de las 14:00 horas.

Desde allí, los asistentes recorrerán la Alameda en dirección hacia el poniente, pasando por el palacio de La Moneda.

Debido a la realización de la marcha se espera la implementación de desvíos de tránsito que podrían afectar recorridos del transporte público de manera temporal.

Desvíos por Marcha del Orgullo 2026

De acuerdo a información entregada por Carabineros, para resguardar el tránsito vehicular y el desarrollo de la movilización, las siguientes calles tendrían desvíos.

  • Por el norte: Bellavista.
  • Por el sur: Av. Matta
  • Por el oriente: Providencia con Eliodoro Yáñez.
  • Por el poniente: Alameda con España.

 

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