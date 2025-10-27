 “Dio me gusta a una foto”: Mamá revela origen del crimen de su hijo a la salida de colegio en Viña del Mar - Chilevisión
27/10/2025 17:30

Fue el pasado 16 de octubre cuando el adolescente de 16 años se encontraba a las afueras del colegio, momento en que llegaron al menos dos sujetos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La madre del estudiante de 16 años que murió apuñalado tras salir del Liceo Guillermo Rivera Cotapos en pleno centro de Viña del Mar entregó detalles del ataque contra su hijo a la salida de la formalización contra el imputado por el brutal delito.

“A un amigo le dijeron que vieran al Damián porque el Israel lo estaba esperando afuera“, sostuvo la madre, quien relató que el detenido lo estaba esperando a la salida del establecimiento educacional.

Luego, consignó Radio Bío-Bío, la mujer atribuyó la emboscada a un "me gusta" en una foto: "A mí los amigos me dijeron que iban a hacer una fiesta de Halloween todos los compañeros", comenzó diciendo.

"Y Damián era amigo de la polola de este tipo y le dio me gusta a una foto, eso que lo que hizo que fuera a esperarlo al colegio", aseguró, para luego agregar: "Es absurdo, mi hijo tenía polola hace 1 año 9 meses, entonces, él era muy amigo".

La fiscal Carolina Monsalve también señaló esta jornada que existen videos de la agresión, donde aparece al menos una persona más involucrada y que habría sujetado a la víctima para facilitar el ataque, aunque todavía no está identificada.

El imputado de 18 años quedó con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser considerado un peligro para la sociedad. El Ministerio Público fijó 100 días como plazo para la investigación.

Menor fue apuñalado a la salida de su colegio

Los hechos se remontan al pasado 16 de octubre, cuando la víctima se encontraba en el bandejón de calle Álvarez en las afueras del colegio, hasta donde llegaron dos sujetos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte.

Según indicó el subprefecto Rodrigo Gallardo de la PDI, “durante la noche de ayer (24 de octubre) llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante”.
 
Por su parte, la Seremi de Seguridad Alejandra Romero indicó que el detenido es un hombre de 18 años y destacó que “con esta acción quiero relevar que en Chile no hay impunidad y que ahora será la justicia quién determine el camino a seguir".

La autoridad también indicó que han aumentado los trabajos con Carabineros bajo el plan Calles Sin Violencia, más en específico, de los patrullajes liderados por la policía para aportar en la investigación.

