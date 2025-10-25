Detienen a sospechoso de asesinar a escolar de 16 años afuera de su liceo en Viña del Mar - Chilevisión

Por instrucción del fiscal de la causa, el aprehendido quedó a disposición de la justicia para ser formalizado, mientras que los detectives continúan trabajando para dar con el paradero de un segundo implicado en el crimen.
Personal de la PDI detuvo en Concón al presunto responsable del asesinato de un estudiante de 16 años, quien fue apuñalado en las afueras del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, en pleno centro de Viña del Mar.
Los hechos se remontan al pasado 16 de octubre, cuando a víctima se encontraba en el bandejón de calle Álvarez en las afueras de su establecimiento educacional, hasta donde llegaron dos sujetos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte.
Según indicó el jefe de la unidad especializada de la policía civil, subprefecto Rodrigo Gallardo, “durante la noche de ayer llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante”.