Detienen a sospechoso de asesinar a escolar de 16 años afuera de su liceo en Viña del Mar - Chilevisión

Personal de la PDI detuvo en Concón al presunto responsable del asesinato de un estudiante de 16 años, quien fue apuñalado en las afueras del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, en pleno centro de Viña del Mar. Los hechos se remontan al pasado 16 de octubre, cuando a víctima se encontraba en el bandejón de calle Álvarez en las afueras de su establecimiento educacional, hasta donde llegaron dos sujetos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte. Según indicó el jefe de la unidad especializada de la policía civil, subprefecto Rodrigo Gallardo, “durante la noche de ayer llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante”.

Por su parte, la Seremi de Seguridad Alejandra Romero indicó que el detenido es un hombre de 18 años y destacó que “con esta acción quiero relevar que en Chile no hay impunidad y que ahora será la justicia quién determine el camino a seguir"