Fiscalía emite orden de detención contra acusados de asesinar a estudiante en Viña del Mar - Chilevisión

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, indicó que se emitió la orden de detención en contra de los involucrados, ambos menores de edad, quienes ya fueron identificados.

Tras unos días de diligencias, el Ministerio Público emitió una orden de detención para encontrar a las dos personas responsables del asesinato del estudiante de 16 años en Viña del Mar.

Cabe señalar que la víctima se encontraba el pasado jueves en el bandejón de calle Álvarez en las afueras de su establecimiento educacional, el Liceo Guillermo Rivera, hasta donde llegaron dos sujetos que lo apuñalaron en reiteradas oportunidades para terminar causándole la muerte.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, indicó que se emitió la orden de detención en contra de los involucrados, ambos menores de edad, quienes ya fueron identificados.

Mientras que Alejandra Romero, seremi de Seguridad, afirmó que se han aumentado los trabajos con Carabineros bajo el plan Calles Sin Violencia, más en específico, de los patrullajes liderados por la policía para aportar en la investigación.

Por último, se agregó que las autoridades no descartan que haya una tercera persona involucrada, la cual sigue siendo materia de investigación.