“Mamá, llama a la policía”: El impactante relato de madre que acusa a haitiano de intentar sustraer a su hijo de 7 años

Según se informó en el programa Contigo en la Mañana, donde la mujer habló, el hombre había llegado a la comuna de Lo Espejo hace un mes.

Un grave hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, donde una madre acusa que un ciudadano de nacionalidad haitiana intentó sustraer a su hijo de solo 7 años.

Según se informó en el programa Contigo en la Mañana, donde la mujer habló, el hombre había llegado hace un mes al sector donde vive con un primo. Además, tiene 38 años y mantiene su situación migratoria regular.





Madre entrega impactante relato

“Como mamá, fue lo peor que pude haber vivido… Un niño me vino a avisar, ‘tía, se están llevando al Luciano’, me dijo, yo salí de inmediato y él me miraba y me decía: ‘no me lo estoy llevando’, pero seguía avanzando“, partió contando.

Luego y tras un forcejeo, la mujer logró que el sujeto soltara al menor para luego huir y esconderse en un domicilio, donde fue sacado por carabineros y vecinos que reaccionaron ante la situación.

La víctima agregó que ella nunca había visto al individuo y cree que estaba drogado, porque se burlaba de la situación.

Finalmente, la mujer afirmó. “Uno cree que los niños no se dan cuenta, pero él me decía, mamá, llama a la policía, ellos son buenos”.

El hombre será formalizado por el delito de sustracción de menor en calidad de frustrado.