09/ 04/ 2026 07:46

Hombre fue detenido por presunto secuestro de menor de edad en Lo Espejo: Víctima estaba fuera de su casa con su mamá

Este jueves un hombre fue detenido y acusado de secuestro de menor de edad en la comuna de Lo Espejo. Una madre jugaba con su hijo de 7 años afuera de su casa, cuando se percató de que un hombre intentó llevarse al pequeño. Se trata de un hombre de 38 años aproximadamente y de nacionalidad haitiana que no manejaría muy bien el idioma. Él huyó y se escondió en la pieza que arrendaba, hasta donde llegaron vecinos y Carabineros, quienes lo detuvieron.