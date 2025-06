Mamá de Francisco Albornoz habló por primera vez tras hallazgo de cuerpo: “Días sin poder dormir” - Chilevisión

En entrevista con Contigo en la Mañana, la mujer señaló la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales "influyó mucho para la presión de las personas que son responsables de la muerte y se entregaran".

Jacqueline, madre de Francisco Albornoz, se refirió este jueves al hallazgo del cuerpo de su hijo en Placilla, en la región de O'Higgins, tras 12 días desaparecido.

En entrevista con Contigo en la Mañana, la mujer señaló la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales "influyó mucho para la presión de las personas que son responsables de la muerte y se entregaran".

La mamá del joven técnico en Farmacia describió a su hijo como "un niño muy introvertido, alegre, chistoso, trabajador y muy responsable. Preocupado de su persona, de andar bonito, de su cara, era como pituquito".

"Somos personas de esfuerzo, de trabajo. Mis hijas son profesionales, cada una tiene su profesión y también son muy trabajólicas, entonces tenía el mejor ejemplo de sus hermanas, de ser un niño trabajador", recordó.

El mensaje de la mamá de Francisco Albornoz

Jacqueline aprovechó las pantallas para enviar un mensaje a jóvenes sobre el uso de aplicaciones para conocer a nuevas personas.

"Los jóvenes que ahora tienen amistades más íntimas, tratar de siempre compartir su ubicación y no dejar de hacerlo por ningún motivo. Decir 'me voy a juntar con tal persona, a tal departamento, a tal casa'", relató.

"Francisco no dio esa información, entonces, por ende no sabíamos con qué amigos, si eran amigos o no", agregó la mujer, quien también que "uno nunca piensa que le puede pasar a uno".

"Ha sido muy duro, una larga espera y muy angustiosa, días sin poder dormir. Pero ya encontraron a mi hijo, lo tengo acá y ahora a darle su despedida como corresponde. Gracias a la prensa y a ustedes, que fueron los primeros en ayudarnos, hicieron presión para agilizar a Investigaciones y que ellos también se apuraran", añadió.

En ese sentido, sostuvo que "si se hubiese hecho antes (la investigación), en el tiempo que son 48 horas, a lo mejor mi hijo no hubiese estado tantos días tirado donde lo encontraron".

Detenidos por muerte de Francisco Albornoz

Tras el hallazgo del cuerpo en Placilla, la PDI ha detenido a dos involucrados en la desaparición y muerte del joven de 21 años.

El primero fue Christian González, médico ecuatoriano, quien prestó declaración en compañía de un abogado a la Fiscalía de Ñuñoa. Ante esto, fue detenido en calidad de imputado y será formalizado este sábado.

El segundo es un hombre de nacionalidad chilena detenido en Codegua, en la región de O'Higgins. Según información preliminar, sería otra de las personas que participaron de la junta del 23 de mayo, día en que desapareció Francisco.

Se trataría de una persona vinculada al rubro gastronómico, aparentemente un chef del sector oriente de la capital.

Mira la entrevista completa acá: