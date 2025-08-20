 Lo acusan de estar ebrio: Transeúntes retienen con golpes a conductor que volcó en Antofagasta - Chilevisión
20/08/2025 16:54

Lo acusan de estar ebrio: Transeúntes retienen con golpes a conductor que volcó en Antofagasta

A través de redes sociales se compartieron videos de los hechos, donde se observa el momento en que el sujeto choca y luego un grupo de personas lo retienen en una plaza.

Un grave hecho se registró esta mañana en la ciudad de Antofagasta, donde un conductor protagonizó un accidente y terminó con su vehículo volcado para luego ser retenido, con golpes incluidos, por parte de transeúntes. 

Diario Antofagasta informó que el automóvil volcó en la intersección de calle Rica Aventura con Oficina Petronila, donde vecinos del lugar denunciaron que el conductor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

A través de redes sociales se compartieron videos de los hechos, donde se observa el momento en que el sujeto choca y luego un grupo de personas lo retienen en la plaza donde terminó impactando. Ahí el conductor recibe golpes. 

El citado medio indicó que hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes oficiales sobre su estado ni sobre eventuales procedimientos policiales.

Así fue el accidente en Antofagasta

