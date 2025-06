“Lloré mucho”: Médico reveló por qué rompió el silencio tras la muerte de Francisco Albornoz - Chilevisión

En su declaración ante la justicia, el doctor ecuatoriano relató sus pasos tras la muerte del joven y explicó la razón que lo llevó a entregar ante la justicia la ubicación del cuerpo.

Este lunes fue revelada parte de la declaración de Christian Alexander González Morales, médico ecuatoriano y uno de los dos imputados por la desaparición y muerte de Francisco Albornoz.

Según reveló Contigo en la Mañana de Chilevisión, el doctor relató cómo sucedieron los hechos tras la muerte del joven farmacéutico y confesó cuál fue el motivo por el cual decidió contar su versión ante la justicia.

“Todos los días pienso en esto, me siento muy culpable. Vi en redes sociales cómo la familia y amigos buscaban a Francisco, por eso llamé a mi abogado y vine a Fiscalía a entregar mi versión de los hechos”, se lee en la declaración del médico.

Por qué decidió hablar

Según detalló en su declaración, el joven de 21 años había fallecido la madrugada del sábado y en horas de la mañana procedió a deshacerse del cuerpo junto a José Miguel Baeza Cortés, el segundo imputado por el caso.

Luego del hecho, aseguró que el día lunes se tomó una pastilla para dormir y recién el martes 27 de mayo, es decir, cuatro días después de la muerte de Francisco, vio las publicaciones en redes sociales sobre la desaparición del joven.

“Vi que lo estaban buscando. Al enterarme, lloré mucho, tenía mucha culpa por lo que hice. No entendía lo que había pasado... lo que hice fue ocultarlo, porque yo no le hice nada a Francisco”, aseguró.

De igual manera, explicó que “hablé con Kai (Baeza), ya que él me llamó y me preguntó cómo estaba. Quería saber si iba a decir algo o hacer algo, y me dijo que nos viéramos. No quería juntarme con él. Luego de eso no me llamó más”.

Cabe recordar que el cuerpo de Francisco Albornoz fue hallado 12 días después de su desaparición en una quebrada en la comuna de Placilla, el cuerpo fue ubicado gracias a la información proporcionada por el médico en su declaración.

