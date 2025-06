“Estás tan...”: Madre de Francisco Albornoz describió su último momento juntos - Chilevisión

Jaqueline Díaz llegó hasta el Centro de Justicia previo a la formalización de los imputados por el crimen de su hijo Francisco Albornoz y contó inéditos detalles sobre la personalidad del joven.

Jaqueline Díaz, madre de Francisco Albornoz, habló sobre la última vez que vio con vida a su hijo y compartió detalles sobre la estrecha relación que mantenía con él.

La mujer estuvo presente en los actos que se realizaron previo a la audiencia de formalización de Christian González y José Miguel Baeza, imputados por el crimen del joven de 21 años, pero decidió no entrar a ella para evitar una posible descompensación.

"Hijo mío, estás tan lindo"

"Mi hijo era demasiado confiado, por eso le pasó esto. Como él no tenía maldad en su mente, como no era capaz de ni siquiera pinchar a alguien, yo creo que pensaba que todos eran así. Pero no fue el caso. Mi hija Valentina siempre le decía: 'Francisco, no seas confiado, hay gente mala que te puede hacer daño'", señaló Jaqueline en conversación con LUN.

Francisco era químico farmacéutico y también era aficionado al cuidado de la piel. Es por ello que para el Día de la Madre, le obsequió un costoso set de cremas a Jaqueline, el cual ella decidió no abrir para poder atesorarlo.

"Aunque yo no celebro esas cosas (poe ser testigo de Jehova), él me mandó con uno de sus mejores amigos, el Isaac, este regalo donde yo trabajo. Me sorprendió: eran cremas caras, de marca. Ahí las tengo porque ahora son un recuerdo que atesoro. El me dijo: 'Mamá, yo estoy trabajando por eso no puedo estar contigo y te mando este regalo'. Yo estaba feliz", señaló Díaz.

En esa misma línea, Jaqueline agregó: "Yo soy diabética y él llegó con un pastel y me dijo: 'Mamá, tú tienes que cuidar tu organismo, no puedes comer pastel', y yo le dije: 'Pero hijo, un pedacito'. Me preguntaba qué remedios me habían dado en el Cesfam, porque él me quería comprar unos de buena calidad que eran más caros, estaba muy preocupado por mi salud".

Finalmente, la mujer concluyó: "Ese día, sin saber que era el último día que lo iba a tener, lo besé, lo acaricié y le dije: 'Hijo mío, estás tan lindo'".