“La tenemos secuestrada”: Revelaron crudos testimonios del robo a sucursal de banco en Putaendo - Chilevisión

De los 10 detenidos, cuatro de ellos fueron puestos en libertad por falta de pruebas que acreditaran su participación en el atraco, mientras que los otros seis fueron formalizados en una audiencia donde se revelaron amenazas a las víctimas.

Este sábado se llevó a cabo la formalización a los 10 detenidos por el violento robo armado a una sucursal de Banco Estado en Putaendo, región de Valparaíso.

De los detenidos hay cuatro que fueron puestos en libertad por falta de pruebas que acreditaran su participación en el hecho, mientras que los otros seis estuvieron en audiencia durante cinco horas.

Víctimas fueron amenazadas con fotografías de sus seres queridos

En la audiencia de formalización, el fiscal Benjamín Santibañez leyó la cruda declaración de una de las víctimas, en donde se expone que los funcionarios del banco fueron amenazados con fotografías e información de sus seres queridos para poder acceder a la bóveda.

"Me dijeron: 'Desconecta las alarmas, vamos a la bóveda'. Mientras decían esto, me golpearon con un puntapié. Uno de ellos extrajo una fotografía donde aparecía mi polola. Me la exhibieron y me preguntaron si la conocía", constató LUN.

En esa misma línea, el relato expuso: "Les contesté que sí, me dijeron: 'Coopera o le va a pasar algo a ella. La tenemos secuestrada'. En todo momento me apuntaban con una pistola en la cabeza".

La narración también señaló que "me obligaron a que me pusiera de guata en el suelo, me llevaron hasta la bóveda bajo amenazas, desconecté las alarmas del banco y de la bóveda. En este último lugar mi jefe ingresó con los sujetos a ese lugar".

Finalmente, cinco de los formalizados quedaron en prisión preventiva, mientras que la otra persona formalizada quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

En la instancia se determinó que el tiempo de la investigación será cuatro meses de plazo.