Primera mujer en ocupar el cargo: Senadora Balladares se queda con la presidencia de Renovación Nacional

El próximo 25 de abril, en el Consejo General del partido, se realizará el cambio oficial en la presidencia de RN.

Este sábado se realizaron las elecciones internas del Renovación Nacional, evento electoral que contó con alrededor de 10 mil votos de militantes de todo el país, y que dejó a la senadora por la región del Maule Andrea Balladares Letelier como la nueva presidenta electa.

Con su victoria, Balladares se convirtió en la primera mujer en conseguir estar a la cabeza de RN en los 39 años que lleva vigente el partido, y se mantendrá en el cargo hasta el 2028.

“Esto nos habla de un partido fuerte, un partido serio, de un partido que se proyecta hacia el futuro. Poniendo a Chile delante y a los chilenos por delante“, indicó la senadora en su primer discurso tras conocerse el resultado de las urnas.





Cabe destacar que Balladares asumirá la presidencia oficialmente el próximo 25 de abril, en el Consejo General del partido.

Así quedó la mesa directiva de RN

Presidenta : Andrea Balladares Letelier, senadora por el Maule.

: Andrea Balladares Letelier, senadora por el Maule. Secretaria General : Katherine Martorell, exsubsecretaria en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

: Katherine Martorell, exsubsecretaria en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Primer Vicepresidente : Diego Schalper Sepúlveda, diputado.

: Diego Schalper Sepúlveda, diputado. Segundo Vicepresidente : Luis Mayol Bouchon, ex ministro.

: Luis Mayol Bouchon, ex ministro. Vicepresidenta : Ximena Ossandón Irrarázabal, diputada.

: Ximena Ossandón Irrarázabal, diputada. Vicepresidente : Andrés Longton Herrera, senador por Valparaíso.

: Andrés Longton Herrera, senador por Valparaíso. Vicepresidente : Rodrigo Wainraihgt Galilea, alcalde de Puerto Montt.

: Rodrigo Wainraihgt Galilea, alcalde de Puerto Montt. Vicepresidente : Juan Carlos Díaz Avendaño, alcalde de Talca.

: Juan Carlos Díaz Avendaño, alcalde de Talca. Vicepresidenta : Marcia Raphael Mora, ex diputada.

: Marcia Raphael Mora, ex diputada. Tesorero: Jorge Rathgeb Schifferli, ex diputado.