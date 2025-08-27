 “No sentir miedo es un lujo”: La impactante carta de niña de Bajos de Mena aterrada por las balaceras - Chilevisión
27/08/2025 13:00

“No sentir miedo es un lujo”: La impactante carta de niña de Bajos de Mena aterrada por las balaceras

Por medio del escrito, la autora de apenas 11 años, llamada Maite Andrade, relató lo que es vivir entre balaceras e hizo un llamado a más seguridad en el sector.

Publicado por CHV Noticias

Gran impacto ha causado la publicación de la carta de una niña que relata la impactante experiencia de vivir en Bajos de Mena, un barrio de Puente Alto asediado por la delincuencia.

La misiva, cuya autora es Maite Andrade, de apenas 11 años, fue una de la docena de cartas al director que el medio El Mercurio publicó el pasado viernes, pero sin duda una de las más comentadas.

Titulada "Fuegos artificiales y balazos", la carta expone cómo las constantes balaceras han empeorado la calidad de vida de ella y su hermana y, de paso, aprovechó para hacer un llamado a más seguridad en el barrio.

Así inicia la carta: "Tengo 11 años y vivo en Bajos de Mena. Ya aprendí que luego de un fuego artificial se escuchan muchos balazos".

"Me molesta mucho", continuó, "ya que tengo una hermanita pequeña de un año y diez meses que, al escuchar ruidos fuertes, comienza a tiritar".

"Parece que no sentir miedo es un lujo", remató.

A modo de cierre, Maite hizo una petición a las autoridades: "Por favor, trabajen por la seguridad de este sector, y así podamos vivir con el lujo de la tranquilidad".

Mira acá el momento y revisa la carta:

