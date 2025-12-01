 Jefe de bancada UDI por alianza con Amarillos y Demócratas: “No dio los resultados que esperábamos” - Chilevisión
01/12/2025 10:34

Jefe de bancada UDI por alianza con Amarillos y Demócratas: “No dio los resultados que esperábamos”

El diputado Henry Leal reconoció esta mañana que la colectividad "está más cerca de los Republicanos". "No veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos", reconoció.

Publicado por CHV Noticias

El diputado Henry Leal, jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuestionó la coalición Chile Grande y Unido que su colectividad concretó junto a Amarillos y Demócratas en las elecciones de noviembre pasado.

"La alianza que hicimos con Amarillos y Demócratas no dio los resultados que esperábamos. Nosotros no podemos seguir en esa alianza, la UDI es un partido de derecha, no de centro y muchas veces nos desperfilamos por corrernos mucho al centro", sinceró en Radio Duna.

También reflexionó que "ponerle la lápida (a Chile Vamos) es muy temprano. Hay una discusión interna si avanzar a una alianza política con republicanos y libertarios o fortalecer y reformular Chile Vamos, no puede ser la suma de dos partidos".

"Si eso se va a transformar en dos partidos que se juntan y se le pone un nombre, no le veo viabilidad, pero si somos capaces de articularla, con una coordinación, que nos reunamos periódicamente, creo que Chile Vamos tiene mucho que decir aún", agregó.

A lo anterior, agregó: "La UDI está más cerca de los Republicanos, no veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos; son estilos principalmente, pero con RN también tenemos muchas similitudes, hemos trabajado en el pasado, firmes".

"Tenemos que fortalecer una alianza con Renovación Nacional y si vamos a formar parte del gobierno de Kast, formar parte en igualdad de condiciones", cerró el parlamentario.

Preocupación por fragmentación en el Congreso

Leal también tuvo palabras para la composición del nuevo Congreso. "La fragmentación hace muy difícil que cualquier gobierno pueda llevar adelante su programa. Por supuesto que vamos a estar obligados, si gana Kast, a ir a buscar algunos de esos votos, los necesitamos".

"Vamos a tener que dialogar mucho, eso me complica. Siempre tenemos que estar dependiendo de un grupo minoritario, lo fue en su momento el Partido Demócratas, Amarillos, que siempre fueron relevantes pero no representaban a la mayoría de los chilenos", reconoció.

