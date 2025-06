“Por interés material y económico”: La defensa de Juan Pablo Sáez tras ser formalizado por VIF - Chilevisión

El actor nacional Juan Pablo Sáez fue formalizado tras ser detenido en un confuso incidente donde con su exesposa se acusan mutuamente de agresiones.

Tras ser dejado en libertad, Sáez señaló que las lesiones que presenta la mujer y que denunció en Carabineros con un certificado de constatación de lesiones, ocurrieron en un juego entre ella y su hija en común, y aseguró tener las imágenes de prueba.

Juan Pablo Sáez acusa inocencia

"El sistema me tomó como si yo fuera el culpable y yo hice la denuncia", manifestó el actor, quien agregó que el "sistema VIF puede ser perfeccionado".

"Yo fui a carabineros a constatar mis lesiones, entiendo que el sistema proteja a las mujeres porque hay femicidios, que estamos todos en contra, pero no todos los hombres solos malos", afirmó.

Por último, negó la denuncia: "Yo jamás le he pegado a una mujer ni le pegaría, aunque esa mujer me esté agrediendo a mí, que fue lo que me pasó, quiero decir que hay mujeres que se están aprovechando y engañando al sistema por interés material y económico".