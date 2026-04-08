IPC presenta variación de 1%: Se dispararon los precios de la gasolina y el tomate

En la canasta de productos destacó el alza de la gasolina y los tomates, mientras que bienes y servicios diversos presentó una baja.

En marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.





En la canasta de productos destacó el alza de la gasolina (+8,2%) y los tomates (+17,6%); y en contraparte, la baja de los medicamentos para el aparato digestivo-metabólico (-4,3%) y el transporte en bus interurbano (-24,1%).

“Dado que el alza se concentró en la última semana del mes, los precios más bajos de las semanas anteriores amortiguan el promedio mensual y, con ello, la variación del índice”, señaló el Instituto Nacional de Estadísitca en una Separata técnica.