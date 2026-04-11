Investigan muerte de gendarme en zona anexa al Centro de Justicia

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió a las 15:40 horas la tarde de este sábado.

La tarde de este sábado se reportó la muerte de un funcionario de Gendarmería al interior de la Zona de Seguridad y Tránsito.

Un sector que se encuentra al costado del Centro de Justicia y es la primera zona a la que arriban los imputados que enfrentarán un proceso penal.

De acuerdo a información publicada por Radio Biobío, el hecho ocurrió a las 15:40 horas.

Las causas aún son materia de investigación por parte de Gendarmería.

En desarrollo…