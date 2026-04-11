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Investigan muerte de gendarme en zona anexa al Centro de Justicia

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió a las 15:40 horas la tarde de este sábado.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

La tarde de este sábado se reportó la muerte de un funcionario de Gendarmería al interior de la Zona de Seguridad y Tránsito.

Un sector que se encuentra al costado del Centro de Justicia y es la primera zona a la que arriban los imputados que enfrentarán un proceso penal.

De acuerdo a información publicada por Radio Biobío, el hecho ocurrió a las 15:40 horas.

Las causas aún son materia de investigación por parte de Gendarmería.

En desarrollo…

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