Pdte. Kast ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras terremoto: “Siempre vamos a estar tendiéndole una mano”

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció su disposición para colaborar en las labores de emergencia. En la misma línea, el mandatario instó a la “solidaridad de todos” para enfrentar esta tragedia.

El gobierno de Chile expresó este miércoles su solidaridad con Venezuela tras el terremoto que afectó a una extensa zona del país, provocando importantes daños materiales y dejando eventuales víctimas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su pesar por la tragedia y anunció su disposición para colaborar en las labores de emergencia.

“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”, señaló Cancillería.

Asimismo, el Ejecutivo afirmó que “el Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida “.





Pdte. Kast ofrece apoyo por terremoto en Venezuela

Por su parte, el presidente José Antonio Kast también se refirió a la emergencia y destacó el compromiso del país para colaborar con los damnificados.

“Como país solidario, decirles que siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren“, afirmó el mandatario.

Además, aseguró que el gobierno realizará gestiones para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos como nación para poder ir en ayuda de aquellas personas que hoy día han sufrido este terremoto y ahí también apelar a la solidaridad de todos“, señaló.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas continúan evaluando la magnitud de los daños provocados por el movimiento telúrico, mientras distintos países de la región han comenzado a expresar su apoyo ante la emergencia.