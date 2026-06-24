Sismo de gran magnitud remeció este miércoles a Japón: SHOA descartó riesgo de tsunami en Chile

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que el movimiento telúrico, localizado a 555 kilómetros al norte de Tokio, “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier amenaza de tsunami para las costas chilenas luego del fuerte sismo de magnitud 6,9 que se registró este miércoles frente a las costas de Japón.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que el movimiento telúrico, localizado a 555 kilómetros al norte de Tokio, “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto alcanzó una magnitud de 6,9 y tuvo una profundidad cercana a los 50 kilómetros , con epicentro a unos 35 kilómetros al noreste de Kuji, Japón.

El hecho también fue confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón.

Cabe mencionar que este movimiento telúrico ocurrió a sólo minutos del sismo 7.1 en Venezuela, que tiene en alerta a varios países del Caribe.

#SHOA indica que las características del #Sismo magnitud 6.9 localizado a 555 KM al N de Tokio, Japón, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) June 24, 2026

Noticia en desarrollo…