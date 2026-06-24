Sismo sacudió la noche de este miércoles al norte de Chile: Revisa epicentro y magnitud
Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a eso de las 22:17 horas y a una profundidad de 120 kilómetros.
Un sismo fue registrado la noche de este miércoles en la Región de Antofagasta. El movimiento telúrico ocurrió a las 22:17 horas.
Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor tuvo una magnitud de 4,4 y se localizó a 39 kilómetros al norte de Calama, en la provincia de El Loa.
El reporte indica que el evento se produjo a una profundidad de 120 kilómetros.
Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado daños a personas, alteración de servicios básicos o afectación a infraestructura producto del movimiento telúrico.
Hora Local: 2026/06/24 22:17:03, mag: 4.4, Lat: -22.14, Lon: -68.8, Prof: 120.4, Loc : 39.06 km al N de Calama
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 25, 2026