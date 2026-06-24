Sismo sacudió la noche de este miércoles al norte de Chile: Revisa epicentro y magnitud

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a eso de las 22:17 horas y a una profundidad de 120 kilómetros.

Un sismo fue registrado la noche de este miércoles en la Región de Antofagasta. El movimiento telúrico ocurrió a las 22:17 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor tuvo una magnitud de 4,4 y se localizó a 39 kilómetros al norte de Calama, en la provincia de El Loa.

El reporte indica que el evento se produjo a una profundidad de 120 kilómetros.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado daños a personas, alteración de servicios básicos o afectación a infraestructura producto del movimiento telúrico.