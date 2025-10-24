El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio - Chilevisión

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo.

Carabineros llevó a cabo una serie de allanamientos en dos comunas del sector norte de Santiago a raíz de la investigación por los dos detenidos en la muerte del pequeño Esteban Hermosilla, fallecido tras el lamentable choque que sufrió su furgón escolar.

Tras ingresar a tres casas en Huechuraba y otra en Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo.

Incluso, uno de los domicilios allanados corresponde al de la madre de Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), mientras que el otro sujeto que cumple prisión preventiva es Iván Esteban Gómez Obreque (28).

Sin embargo, identificar los domicilios de los imputados no fue nada sencillo en la investigación, ya que los detenidos no colaboraron y mintieron para complicar las diligencias.

El motivo por el cual uno de los detenidos en muerte de niño no quiso entregar su domicilio

La fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, afirmó que Gaete intentó evadir señalar su domicilio (ubicado en Huechuraba), donde argumentó que estaba en situación de calle.

"Este tipo de maniobras de parte de algunos imputados es habitual, precisamente porque buscan evitar el éxito investigativo de Carabineros y de la fiscalía", sostuvo.

Además, la fiscal Cañas agregó que tras la colisión contra el furgón escolar, el propietario del auto en el que iban Gómez y Gaete, se lo había encargado a este último para repararlo, ya que es mecánico, y debía devolvérselo el fin de semana, cuestión que no hizo. Además, el sujeto tiene detenciones anteriores por receptación de vehículos.