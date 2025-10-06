 Intentó matar a su madre y se arrepintió: Prisión preventiva por parricidio frustrado para mujer en Melipeuco - Chilevisión
Intentó matar a su madre y se arrepintió: Prisión preventiva por parricidio frustrado para mujer en Melipeuco
06/10/2025 21:37

Intentó matar a su madre y se arrepintió: Prisión preventiva por parricidio frustrado para mujer en Melipeuco

En la audiencia de formalización se indicó que la imputada intentó acabar con la vida de su madre tras asfixiarla con una almohada.

Una mujer de 50 años fue detenida y se encuentra en prisión preventiva tras intentar matar a su propia madre en la comuna de Melipeuco, región de La Araucanía. 

La mujer fue formalizada por el delito de parricidio frustrado en contra su madre, una adulta mayor de 87 años, que padece de alzheimer y esquizofrenia.

En la audiencia de formalización se indicó que la imputada intentó acabar con la vida de su madre tras asfixiarla con una almohada, sin embargo, en pleno acto se arrepintió y llamó a servicios de urgencia, donde señaló que su progrenitora había sufrido una descompensación.

A pesar del testimonio de la mujer, tanto personal de salud como carabineros lograron establecer que la víctima había sufrido un intento de parricidio. 

Por este motivo, la justicia acogió la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva, donde se fijó que la investigación durará 90 días. 

