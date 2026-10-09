Inicia “perímetro de exclusión de ingreso”: Revisa las calles con restricción de tránsito en Las Condes tras aluvión

La Municipalidad de Las Condes confirmó este viernes los sectores donde no podrán circular vehículos producto de los trabajos de limpieza tras el fenómeno que afectó a San Carlos de Apoquindo.

Como parte de los trabajos de los equipos de emergencia tras el aluvión en Las Condes, desde el Gobierno anunciaron la noche de este viernes un “perímetro de exclusión de ingreso” a la comuna.

Fue el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó la medida para facilitar la ejecución de las labores para despejar las vías afectadas por el intenso flujo de detritos.

“Se ha determinado que la zona de afectación es importante, que hay vías de acceso de tránsito frecuente bloqueadas, que requiere de una pronta recuperación”, declaró.

Desde Chiloé, el secretario de Estado explicó que la decisión se adoptó luego de un sobrevuelo que las autoridades realizaron sobre la zona impactada por el fenómeno.





“En los próximos minutos se va a comunicar el polígono exacto por el cual no se debe circular para que las actividades y trabajos de limpieza puedan comenzar a materializarse de inmediato”.

En ese sentido, subrayó que estas restricciones obedecen al tránsito de maquinaria pesada que iniciará sus trabajos para retomar la normal circulación en las calles de la comuna del sector oriente de Santiago.

Las calles con restricción de tránsito en Las Condes

Revisa a continuación las calles donde no habrá circulación de vehículos para facilitar los trabajos de limpieza en la comuna.

Monseñor Álvaro del Portillo

General Blanche: Desde San Carlos de Apoquindo hasta Las Condesas

Quebrada Honda: Desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa

Avenida la Plaza: Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino el Alba

San Carlos de Apoquindo: Entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino el Alba

Todas los cruces y calles perpendiculares con General Blanche o Quebrada Honda